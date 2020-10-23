В Самаре экс-сотрудник СИЗО получил срок за взятку в 30 тыс. рублей

Суд Промышленного района Самары вынес приговор Павлу Соболеву - бывшему младшему инспектору дежурной службы СИЗО-1 за взятку.

Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2020 г. сотрудник СИЗО-1 получил от гражданина 30 тыс. руб. в качестве взятки за передачу мобильного телефона следственно-арестованному. Однако был задержан сотрудниками подразделения ОСБ ГУФСИН и ГУ МВД России по Самарской области.

Суд назначил Соболеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.