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Суды Происшествия

В Самаре экс-сотрудник СИЗО получил срок за взятку в 30 тыс. рублей

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары вынес приговор Павлу Соболеву - бывшему младшему инспектору дежурной службы СИЗО-1 за взятку.

Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2020 г. сотрудник СИЗО-1 получил от гражданина 30 тыс. руб. в качестве взятки за передачу мобильного телефона следственно-арестованному. Однако был задержан сотрудниками подразделения ОСБ ГУФСИН и ГУ МВД России по Самарской области.

Суд назначил Соболеву наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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