В Самаре командира батальона связи осудили за взятку

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного суда, вынесенный командиру батальона связи майору Андрею Щеканову.

Его признали виновным в получении взятки. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

С сентября 2019 г. по май 2020 г. Щеканов получил через посредников 105 тыс. руб. за освобождение от службы солдата-срочника. За время отсутствия военнослужащий устроился на работу и отправлял майору деньги через посредников.



В итоге суд признал Щеканова виновным в получении взятки и приговорил к штрафу 400 тыс. рублей.

Фамилия майора Щеканова не первый раз фигурирует в актах Самарского гарнизонного военного суда. 28 ноября 2019 г. суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании со Щеканова более 118 тыс. руб. для возмещения ущерба, причиненного имуществу части. Речь шла о выявленном незаконном списании дизельного топлива — около 3 тонн. Тогда суд отказал в удовлетворении иска в связи с истечением срока привлечения ответчика к материальной ответственности.