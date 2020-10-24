16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара, имеющая шоколадную фабрику, только на 23 месте в рейтинге "сладких городов" Умершие за последние сутки от коронавируса самарцы имели хронические заболевания В регионе прогнозируются дождь, сильный ветер и снег В Самарской области от коронавируса умерло 250 человек Причиной ЧП на Камчатке ученые считают "медвежий прилив"

Общество

Самара, имеющая шоколадную фабрику, только на 23 месте в рейтинге "сладких городов"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара заняла 23 строчку рейтинга "самые сладкие города" по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market в октябре 2020 года.

Фото: Архив «ВН»

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы любите сладкое? Как часто вы едите сладкое? Какие сладкие продукты вы предпочитаете?

По результатам проведенного исследования 19% россиян, попавших в выборку, не употребляют сладкое и только 3% из них по состоянию здоровья.

Эксперты отмечают, что самыми популярными сладостями у россиян стали: чай и кофе с сахаром (41%), различная сладкая выпечка (22%), шоколад (16%), мед (8%), варенье (6%), конфеты (4%), сладкая газировка (2%) и сгущенное молоко (1%).

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах Российской Федерации. Общая выборка составила 2880 интервью.

Рейтинг возглавляют Якутск, Махачкала и Казань.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1