"Крылья Светов" сыграли вничью с воронежским "Факелом"

В матче 17-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" сыграли вничью с воронежским "Факелом" - 1:1.

На 50 минуте встречи после передачи Дмитрия Кабутова Иван Сергеев пробил по воротам, рука Сергея Брызгалова оказалась на пути мяча, и главный арбитр назначил пенальти в ворота воронежцев. Иван Сергеев реализовал одиннадцатиметровый удар – 0:1. На последней минуте основного времени после углового Максим Максимов смог сравнять счет – 1:1.

Иван Сергеев с четырнадцатью голами, оторвавшись на 7 мячей, укрепил своё лидерство в бомбардирской гонке первенства ФНЛ.

Следующую игру самарцы проведут 28 октября на "Самара Арене" с "Шинником". Начало матча в 19:00.