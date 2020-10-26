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Суды Происшествия

"Любитель детей" из Самары получил 4,5 года за сотни преступлений сексуального характера

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговора местному жителю Курносову за более чем две сотни преступлений сексуального характера.

Фото: pixabay.com

По данным СУ СК РФ по Самарской области, с 2016 года по 2017 г. Курносов переписывался с малолетними и несовершеннолетними девочками в интернете на сексуальные темы.

С 2014 г. он незаконного приобретал, хранил и распространял порнографию.

В итоге мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16- и 14-летнего возраста"), в 133 преступлениях по п. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ ("Приобретение, хранение и распространение порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних") и в 87 преступлениях по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Незаконное распространение порнографии").

Суд назначил самарцу четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

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