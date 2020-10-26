Внесены изменения в расписание "Самара - Ширяево"

С 26 октября на маршруте "Самара - Ширяево" изменилось расписание.
На маршруте остается по одному рейсу в каждом направлении.
Напомним, что с 26 октября зарывается ряд остановочных пунктов на р. Волга.
С 26 октября на маршруте "Самара - Ширяево" изменилось расписание.
На маршруте остается по одному рейсу в каждом направлении.
Напомним, что с 26 октября зарывается ряд остановочных пунктов на р. Волга.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.