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Внесены изменения в расписание "Самара - Ширяево"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 октября на маршруте "Самара - Ширяево" изменилось расписание.

На маршруте остается по одному рейсу в каждом направлении. 

Напомним, что с 26 октября зарывается ряд остановочных пунктов на р. Волга. 

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