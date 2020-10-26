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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре выставлена на продажу гостиница на речвокзале

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гостиница "Россия", находящаяся на территории речного вокзала Самары, выставлена на продажу за 399 млн рублей. Соответствующие объявления, правда без названия объекта, появились на профильных сайтах.

Фото: wikimapia.org

"В собственности: здание гостиницы на 12 этажей, земельный участок под зданием 775 кв. м. и земельный участок под автостоянку 427 кв. м. Площадь каждого этажа гостиницы около 500 кв. м. Есть четыре лифта: три пассажирских и один грузовой", — отмечается в объявлении и добавляется, что "дополнительные вложения не требуются".

ОАО "Гостиница "Россия", по данным ИАС Seldon Basis, действует с 1997 года. По итогам 2019 г. общество сработало с убытком в 3,59 млн рублей. Начиная с 2016 г. для гостиницы "Россия" убыточными были все годы, кроме 2018-го, когда в Самаре прошли игры Чемпионата мира по футболу.

Согласно раскрытой ОАО информации, его совладельцами являются Эльфия Ибрагимова (29,99%, она же директор общества), Александр Мишустин (8,84%), Шухрат Шадиев (10,23%), Ирина Курилова (29,96%) и Вероника Мишустина (20,59%).

На момент публикации материала получить комментарий руководства гостиницы не удалось.

Отметим, что в Самаре с 2016 г. продается гостиница "Октябрьская", расположенная около центрального автовокзала. Четыре года назад за нее просили 290 млн руб., сейчас - 155 млн рублей.

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