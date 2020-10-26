В Самаре выставлена на продажу гостиница на речвокзале

Гостиница "Россия", находящаяся на территории речного вокзала Самары, выставлена на продажу за 399 млн рублей. Соответствующие объявления, правда без названия объекта, появились на профильных сайтах.

"В собственности: здание гостиницы на 12 этажей, земельный участок под зданием 775 кв. м. и земельный участок под автостоянку 427 кв. м. Площадь каждого этажа гостиницы около 500 кв. м. Есть четыре лифта: три пассажирских и один грузовой", — отмечается в объявлении и добавляется, что "дополнительные вложения не требуются".

ОАО "Гостиница "Россия", по данным ИАС Seldon Basis, действует с 1997 года. По итогам 2019 г. общество сработало с убытком в 3,59 млн рублей. Начиная с 2016 г. для гостиницы "Россия" убыточными были все годы, кроме 2018-го, когда в Самаре прошли игры Чемпионата мира по футболу.

Согласно раскрытой ОАО информации, его совладельцами являются Эльфия Ибрагимова (29,99%, она же директор общества), Александр Мишустин (8,84%), Шухрат Шадиев (10,23%), Ирина Курилова (29,96%) и Вероника Мишустина (20,59%).

На момент публикации материала получить комментарий руководства гостиницы не удалось.

Отметим, что в Самаре с 2016 г. продается гостиница "Октябрьская", расположенная около центрального автовокзала. Четыре года назад за нее просили 290 млн руб., сейчас - 155 млн рублей.