В Тольятти пункт раздельного сбора отходов возле ТЦ "Русь на Волге" восстановлен и продолжает работать

Напомним, что 9 августа неизвестными лицами был совершен поджог пункта возле ТЦ "Русь" (подробнее здесь https://vk.com/ekovoz63?w=wall-98129560_5414), а сегодня он полностью отремонтирован и продолжает работать, сообщили в ГК "ЭкоВоз". Это стало возможным благодаря общественному движению Нам Дорог гороД!, а так же спонсорам и эковолонтерам.
Раздельно собранные пластик, стекло и бумагу снова можно сдавать в удобном для многих тольяттинцев месте — между Фанни Парком и ТЦ "Русь".
ГК "ЭкоВоз", как и прежде, в рамках социального партнерства берет на себя ответственность обслуживать данный пункт — три раза в неделю будем вывозить вторсырье для дальнейшей переработки.
Еще два таких пункта имеются возле гипермаркетов "Лента" (в Автозаводском и в Комсомольском районах).
Для вашего удобства по будням продолжает работать мобильный пункт приема вторсырья и опасных отходов — Экомобиль. График его работы можно найти здесь https://vk.com/topic-98129560_40355995.
Также во Вконтакте "ЭкоВоза" вы можете ознакомиться, какой вид пластика можно сдавать в пункты приема.
Собирайте мусор раздельно!
Берегите планету!
Дарите вещам вторую жизнь!
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Пластиковые крышечки можно сдать в один из пунктов проекта КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ