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В Тольятти пункт раздельного сбора отходов возле ТЦ "Русь на Волге" восстановлен и продолжает работать На ул. Фрунзе жители нескольких домов почти две недели мерзнут без отопления "РКС-Самара" исполнит все обязательства по инвестпрограммам до конца года Самару от снега будут убирать 777 спецмашин Суд обязал ФКР отремонтировать дом № 192 на ул. Самарской

ЖКХ и благоустройство Общество

В Тольятти пункт раздельного сбора отходов возле ТЦ "Русь на Волге" восстановлен и продолжает работать

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Напомним, что 9 августа неизвестными лицами был совершен поджог пункта возле ТЦ "Русь" (подробнее здесь https://vk.com/ekovoz63?w=wall-98129560_5414), а сегодня он полностью отремонтирован и продолжает работать, сообщили в ГК "ЭкоВоз". Это стало возможным благодаря общественному движению Нам Дорог гороД!, а так же спонсорам и эковолонтерам.

Раздельно собранные пластик, стекло и бумагу снова можно сдавать в удобном для многих тольяттинцев месте — между Фанни Парком и ТЦ "Русь".

ГК "ЭкоВоз", как и прежде, в рамках социального партнерства берет на себя ответственность обслуживать данный пункт — три раза в неделю будем вывозить вторсырье для дальнейшей переработки.

Еще два таких пункта имеются возле гипермаркетов "Лента" (в Автозаводском и в Комсомольском районах).

Для вашего удобства по будням продолжает работать мобильный пункт приема вторсырья и опасных отходов — Экомобиль. График его работы можно найти здесь https://vk.com/topic-98129560_40355995.
Также во Вконтакте "ЭкоВоза" вы можете ознакомиться, какой вид пластика можно сдавать в пункты приема.

Собирайте мусор раздельно!

Берегите планету!

Дарите вещам вторую жизнь!

Поделитесь этой хорошей новостью с друзьями, родственниками и знакомыми, ставьте хэштэг #мусорнадоразделять

Пластиковые крышечки можно сдать в один из пунктов проекта КРЫШКИ-НЕВАЛЯШКИ

#вторсырье #переработка #эковоз #экология #eco

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