16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ в сентябре удвоили объем платежей по QR-кодам ВТБ расширил базу акционеров за счет молодых инвесторов Разработчики из 32 городов России приняли участие в онлайн-хакатоне от банка "Открытие" ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1% Банку ВТБ повышен рейтинг корпоративного управления

Банки Финансы

Клиенты ВТБ в сентябре удвоили объем платежей по QR-кодам

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объем платежей клиентов ВТБ по QR-кодам в сентябре увеличился в два раза по сравнению с августом, количество транзакций выросло на 63% к предыдущему месяцу.

Активный рост произошел прежде всего за счёт увеличения числа транзакций по оплате покупок на крупных ретейл-площадках с помощью QR-кодов. Рост популярности технологии обусловлен ее доступностью, моментальным зачислением денег на счет продавца, а также отсутствием ограничений по способу отображения QR-кода. Интерес к подключению системы быстрых платежей и использованию QR-кодов как альтернативного способа оплаты товаров проявляют многие торгово-сервисные предприятия. Сейчас на обслуживании в ВТБ находится свыше 1100 компаний, использующих технологию приема платежей с помощью QR-кодов.

"Объем платежей через QR-коды увеличивается за счет роста проникновения технологии в базу клиентов — физических лиц, которые в мобильном банке дают согласие на использование СБП, а также благодаря подключению к системе новых юридических лиц со значительной аудиторией. При этом ряд торговых предприятий стимулирует своих покупателей совершать покупки через СБП путем предоставления скидок. Эти факторы будут иметь в ближайшие месяцы кумулятивный эффект, и мы ожидаем увеличения объема оплат покупок с помощью QR-кода. Также мы прогнозируем рост числа переводов средств через СБП между физлицами — основными драйверами здесь станут проникновение подписок в базу, бесплатность и "сарафанное радио": пользователи транслируют знакомым успешный опыт использования СБП для переводов", — отмечает Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1