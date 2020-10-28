Цели устойчивого развития — в жизнь: в Самаре обсудят практики устойчивого развития

29 октября состоится круглый стол "Цели устойчивого развития — новые стандарты бизнеса", организованный в рамках подготовки к новому сезону премии "Серебряный Лучник — Самара". Представители власти, крупных компаний, широкой общественности обсудят, как объединение сил поможет решать актуальные социальные вопросы региона.

Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года были сформулированы ООН и приняты 193 странами мира, в том числе Россией. Они включают в себя борьбу с глобальными изменениями климата, бедностью и безработицей, защиту окружающей среды и здоровья людей. Каждая компания может включиться в процесс достижения ЦУР, выбрав направления работы, наиболее близкие к профилю своей деятельности. И это не простая декларация: уже сейчас 72% компаний упоминают ЦУР в ежегодных отчетах, а передовые представители бизнеса приняли эти цели как основу своей стратегии.

О том, как соответствие ЦУР поможет решению социальных вопросов в Самарской области, пойдет речь на круглом столе 29 октября. Участниками встречи будут представители Минэкономразвития, общественных организаций, компаний, представленных в регионе. По мнению экспертов, именно сейчас проблема обмена опытом, успешными практиками стоит особенно остро. Все больше компаний cтремятся внести вклад в достижение ЦУР, а перед обществом стоят такие глобальные вызовы, как пандемия COVID-19. В такой ситуации только объединение усилий государства и бизнеса может дать ощутимый результат.

"В сегодняшней реальности следование глобальным Целям устойчивого развития — не абстрактное желание "поддерживать все хорошее". Для ответственных компаний соответствие ЦУР — это основа бизнес-стратегии и платформа для взаимодействия с государством и обществом. Это новая парадигма, которая подразумевает трансформацию самих бизнес-моделей в интересах общества. В региональной практике устойчивое развитие не всегда воспринимается как ориентир для разработки конкретных планов. Уверена, что наша встреча 29 октября поможет обменяться опытом, понять, как бизнес может внести вклад в решение важных социальных задач региона", — считает участник дискуссии Анна Бушлякова (аффилированные компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, управляющий по корпоративным вопросам региона, председатель регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Самарской области).

Причастность к достижению ЦУР является основой для масштабных проектов многих компаний и общественных организаций. Поэтому ожидается, что в новом сезоне премии "Серебряный Лучник — Самара", организатором которой является агентство "ПРАТОН", будут интересные проекты в номинации "Благотворительность" и "Корпоративная социальная ответственность".

"Проекты участников "Лучника" — это всегда не "просто пиар", они реально меняют жизнь людей к лучшему. Можно смело сказать, что передовые компании выбрали стратегию устойчивого развития еще до того, как цели ООН были сформулированы, просто теперь у нас есть совершенно четкие ориентиры. И нужно сделать все, чтобы ими руководствовалось как можно большее число представителей бизнеса и принести конкретную пользу нашему региону", — комментирует генеральный директор агентства "ПРАТОН", модератор круглого стола Татьяна Мокшина.