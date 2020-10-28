Мужчина, укравший кабель с подстанции связи, отправился в колонию

В Чапаевске вступил в силу приговор, вынесенный местному жителю за хищение кабеля.

В октябре 2018 г. 23-летний парень топором сломал навесной замок на калитке ограждения базовой станции ПАО "Ростелеком" на ул. Фрунзе и украл 30 м кабеля питания и 30 м оптического кабеля общей стоимостью свыше 4,5 тыс. рублей. Похищенное он сдал на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В результате была выведена из строя линия, которая обеспечивала связью и интернетом не менее четырех социальных объектов.

6 июля 2020 г. суд приговорил жителя Чапаевска к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, но областной суд 23 октября оставил приговор без изменения.