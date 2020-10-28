16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защита заявила о недоказанности вины обвиняемых по делу банка "Волга-Кредит" Бывший президент банка "Глобэкс" Виталий Вавилин освобожден Самарский чиновник, приговоренный к 6 годам колонии за смертельное ДТП, обжаловал приговор "Любитель детей" из Самары получил 4,5 года за сотни преступлений сексуального характера В Самаре осудили военного, освободившего подчиненного от службы за деньги

Суды Происшествия

Мужчина, укравший кабель с подстанции связи, отправился в колонию

ЧАПАЕВСК. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Чапаевске вступил в силу приговор, вынесенный местному жителю за хищение кабеля.

В октябре 2018 г. 23-летний парень топором сломал навесной замок на калитке ограждения базовой станции ПАО "Ростелеком" на ул. Фрунзе и украл 30 м кабеля питания и 30 м оптического кабеля общей стоимостью свыше 4,5 тыс. рублей. Похищенное он сдал на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В результате была выведена из строя линия, которая обеспечивала связью и интернетом не менее четырех социальных объектов.

6 июля 2020 г. суд приговорил жителя Чапаевска к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, но областной суд 23 октября оставил приговор без изменения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1