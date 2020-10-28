Житель самарского пригорода уговорил знакомого попробовать наркотики

Жителя Волжского района Самарской области осудили за приобретение наркотиков и склонение друга к их употреблению.

По данным прокуратуры Самарской области, житель сельского поселения Лопатино однажды вечером решил расслабиться с помощью алкоголя, но денег на спиртное не было. Сельчанин хотел занять средства у друга, но тот тоже оказался на мели. Тогда идеолог отдыха решил воспользоваться наркотиками. Он употребил дикорастущую коноплю и уговорил друга последовать его примеру.

В итоге суд назначил мужчине два года и два месяца ограничения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.