Инфекционный корпус в Сызрани могут сдать раньше срока

В среду, 28 октября, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов в Сызрань вместе с главой Сызрани Николаем Лядиным, заместителем министра здравоохранения Самарской области Татьяной Сочинской, руководителем управления материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Ириной Скворцовой проконтролировал ход строительства двух объектов — детской поликлиники на 150 посещений в смену при центральной городской больнице и инфекционного корпуса на 100 коек городской больницы № 2.

Также зампред регионального правительства оценил, как городская больница № 2 готовится к приему пациентов с COVID-19. Здесь под эти цели перепрофилируют стационар на 150 коек, где раньше оказывали помощь и детям, и взрослым.

Маршрутизация маленьких пациентов определена: тех, кому потребуется помощь хирургов, будут направлять в Тольятти, по направлению педиатрии — в Октябрьск. Взрослым будут оказывать помощь в центральной горбольнице Сызрани.

Последние приготовления в ближайшее время завершатся, и перепрофилированный стационар начнет работу со 2 ноября. Подготовлены 10 реанимационных коек, проведены работы по шлюзованию, обеспечению средствами индивидуальной защиты, обучению медработников.

"Ковидный госпиталь на базе больницы было решено открыть связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в частности в Сызрани. В больнице готов коечный фонд, оборудование. Мы говорили с главным врачом — оставался открыт вопрос с оснащением больницы одним из важных лекарственных препаратов. Мы обсудили вопрос организации поставки, и в ближайшее время препарат должен сюда поступить", — прокомментировал Александр Фетисов.

Поликлиническое отделение городской больницы № 2 будет работать в штатном режиме с соблюдением необходимых мер безопасности.

Еще один важный объект, строительство которого началось в этом году, это инфекционный корпус на 100 мест городской больницы № 2 в районе Образцовской площадки. По проекту на первом этаже будет оборудовано реанимационное отделение, приемный покой, аптека, два бокса для размещения маломобильных пациентов и клинико-диагностическая лаборатория. На втором и четвертом этажах — лечебные отделения, на третьем этаже нейроинфекционное. Пятый этаж займут технические помещения и трассы инженерных коммуникаций.

Окончание строительства больницы намечено на 2021 год. Александр Фетисов отметил, что стройка идет по графику, но хотелось бы рассмотреть возможность сдать объект раньше срока.

Зампред правительства области особо отметил, что медицинский персонал сызранских учреждений здравоохранения очень ответственно относится к выполнению профессиональных обязанностей. Завершился рабочий визит осмотром детской поликлиники на 150 мест на ул. Ульяновское шоссе.

Напомним, что во время своего визита в Самару 7 марта 2018 года и встречи с главой региона Дмитрием Азаровым президент России Владимир Путин поддержал необходимость строительства детской поликлиники в Сызрани на ул. Ульяновское шоссе.

Сейчас объект готов. На первом этаже здания располагаются вестибюль, гардероб, регистратура, приемно-смотровые фильтры-боксы, группа помещений вызова врача на дом, предусмотрены выходы непосредственно на улицу.

На других этажах разместятся помещения для приема анализов, кабинеты профилактической помощи, школьно-дошкольное отделение, отделение для детей грудного возраста, педиатрическое, хирургическое отделения, отделение стоматологии, диагностические и вспомогательные подразделения, дневной стационар, служебные и бытовые, офисные, технические помещения. Установлена модульная котельная.

Сейчас идет монтаж оборудования, установка мебели. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова данный объект должен быть введен в эксплуатацию 10 ноября. Александр Фетисов поинтересовался у и. о. главного врача о штатной укомплектованности нового учреждения. Татьяна Виноградова пояснила, что персонал укомплектован, все необходимое для начала работы имеется.

Кроме того, Александр Фетисов посетил объект незавершенного строительства в Сызранском районе — стационар в поселке Варламово. Он дал поручение областным министерству строительства и министерству здравоохранения, а также администрации района в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию данный стационар.