"Крылья Советов" разгромили "Шинник" и возглавили таблицу ФНЛ

В 18 туре ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Крылья Советов" разгромили ярославский "Шинник" - 4:1.

Счет в матче самарцы открыли на третьей минуте встречи. Удар Дмитрия Цыпченко голкипер парировал, а Иван Сергеев оказался первым на добивании — 1:0. На 40 минуте встречи Иван Сергеев головой замкнул передачу с фланга Дмитрия Кабутова — 2:0. На 51 минуте Романа Ежова, на скорости ворвавшегося в штрафную, сбил Денис Кутин, арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Иван Сергеев — 3:0. На 70 минуте Егор Голенков, заменивший автора хет-трика, головой замкнул подачу Максима Витюгова — 4:0. За две минуты до конца матча после ошибки голкипера самарцев Ивана Ломаева отличился Альбек Гонгапшев — 4:1.

Иван Сергеев, оформивший третий свой хет-трик в сезоне, с 17 мячами возглавляет список бомбардиров первенства ФНЛ, отрыв от ближайших преследователей 9 голов.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Торпедо". Игра 19 тура состоится в воскресенье, 1 ноября, в 18:00.