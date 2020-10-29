Компания "Газпром газораспределение Самара" обеспечила пуск газа в школьную котельную микрорайона "Новая Самара"

Компания "Газпром газораспределение Самара" подала газ в котельную, которая будет обслуживать школу в микрорайоне "Новая Самара".

Специалисты компании "Газпром газораспределение Самара" осуществили врезку в сеть газораспределения высокого давления, а также подали газ низкого давления для проведения пуско-наладочных работ.

Котельная выполнена на базе трех современных котлов. Мощность первого составляет 500 кВт, второго и третьего по 1850 кВт. Новое оборудование является высокоэффективным, надежным, экологичным и отвечает всем стандартам качества. Такие параметры позволят поддерживать тепло в школьных помещениях весь отопительный сезон.

"Одно из важных направлений работы компании — газификация социальных объектов, в том числе и в новых жилых комплексах. На сегодняшний день работы по обеспечению теплом школы успешно завершены. Подан газ в котельную, которая будет обслуживать учебное заведение микрорайона "Новая Самара". За ближайшее годы мы уже обеспечили жилые дома этой территории несколькими котельными. Масштабную работу по обеспечению жителей "Новой Самары" теплом и горячей водой мы будем продолжать", — отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.