С ноября теплоэнергия в Самаре подорожает на 2,5%

С 1 ноября 2020 г. стоимость теплоэнергии для большинства жителей Самары вырастет на 2,5%. Такие данные опубликованы департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области.

"Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения, заключенным администрацией г. о. Самара с АО "ПТС" ("ПТС" является теплоснабжающей организацией для большей части Самары — прим. ВН), с 1 ноября 2020 года цена на тепловую энергию для потребителей вырастет по сравнению с октябрем 2020 года на 2,5%", — говорится в документах департамента.

При этом в зоне действия других единых теплоснабжающих организаций цена на тепловую энергию не изменится.

Напомним, изменение тарифа связано с переходом на ценообразование по модели альтернантивной котельной.