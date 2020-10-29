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Общество

Таможенники не дали вывезти из страны ценную древесину

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту попытки незаконно вывезти из страны древесину ценных пород.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В сентябре самарские таможенники на контрольном пункте Акбулак остановили грузовик, перевозивший пиломатериал обрезной бук весом 19 тонн. Груз следовал из Оренбурга в Казахстан. У товара отсутствовала необходимая для этой породы дерева маркировка.

Экспертиза показала, что среди задержанного товара была древесина бука, ясеня и дуба. Общая стоимость партии составляет порядка 1,5 млн рублей.

По факту отсутствия обязательной поштучной маркировки в отношении отправителя товара возбудили административное дело. На товар наложен арест. Отправителю грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

В связи с выявлением незаявленного в документах пиломатериала дуба рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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