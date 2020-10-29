Таможенники не дали вывезти из страны ценную древесину

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту попытки незаконно вывезти из страны древесину ценных пород.

В сентябре самарские таможенники на контрольном пункте Акбулак остановили грузовик, перевозивший пиломатериал обрезной бук весом 19 тонн. Груз следовал из Оренбурга в Казахстан. У товара отсутствовала необходимая для этой породы дерева маркировка.

Экспертиза показала, что среди задержанного товара была древесина бука, ясеня и дуба. Общая стоимость партии составляет порядка 1,5 млн рублей.

По факту отсутствия обязательной поштучной маркировки в отношении отправителя товара возбудили административное дело. На товар наложен арест. Отправителю грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей.

В связи с выявлением незаявленного в документах пиломатериала дуба рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.