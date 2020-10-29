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Суды Происшествия

В Самаре 11 человек осудили за кражи 21 автомобиля

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский районный суд Самары вынес приговор 11 жителям города, среди которых пятеро несовершеннолетних. Их обвиняли в 59 кражах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, с июля 2018 г. по ноябрь 2019 г. в различных районах Самары они похищали машины отечественного производства, аккумуляторы и колеса, а также велосипеды.

Как пояснили в областной полиции, злоумышленники высматривали во дворах брошенный транспорт и вскрывали замки. Если украсть машину не удавалось, из нее вытаскивали аккумулятор.

Всего преступники украли 21 машину, 28 аккумуляторов, девять велосипедов и четыре колеса. Похищенное они сдавали в пункты приема металлолома. Общая сумма ущерба превысила 655 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемым наказания, не связанные с лишением свободы. Часть похищенного имущества возвращена владельцам.

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