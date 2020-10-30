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Театр Культура

Не стало актрисы Надежды Никулиной

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 октября скоропостижно скончалась актриса Тольяттинского театра кукол Надежда Никулина.

Надежда Владимировна пришла в Тольяттинский театр кукол в 1973 году, сразу после окончания театральной студии при Оренбургском театре кукол.

В 1993 году окончила СПбГАТИ. За годы работы в театре Надежда Никулина сыграла более ста разноплановых ролей: Мачеха — "Золушка", Милитриса — "Три желания", Сказительница — "Волшебный колодец", Плохиш — "Баллада о Мальчише-Кибальчише", Бабушка — "Непоседы", Ива — "Аистенок и пугало", Аграфена — "Ваня Датский" и многие-многие другие.

В 1998 году была удостоена звания "Заслуженный артист РФ".

О месте и времени прощания будет известно позже.

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