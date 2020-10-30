16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У свидетеля по делу экс-подполковника ФСБ нашли крупную партию героина Восемь тольяттинцев будут судить за страховые мошенничества Пожилого самарца обвиняют в убийстве сына В Самаре задержан молодой рецидивист, буксировавший угнанный автомобиль в пункт сдачи металлолома Председателю СК РФ пожаловались на затянувшееся расследование двойного убийства в Сызрани

Преступления Происшествия

У свидетеля по делу экс-подполковника ФСБ нашли крупную партию героина

СОЧИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лутфитдин Рузиматов, проходивший свидетелем по делу бывшего подполковника самарского УФСБ Александра Молчанова, стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Фото: мвд.рф

По данным источника портала "Волга Ньюс", 57-летнего Рузиматова месяц назад задержали сочинские полицейские. В его домовладении в Хостинском районе Сочи было обнаружено восемь свертков и пять контейнеров с героином общей массой более 9,5 кг. Еще около полутора килограммов веществ растительного и синтетического происхождения направлено на экспертизу.

В ходе обысков у задержанного также изъяты оборудование и материалы для фасовки наркотиков и деньги.

Информацию источника подтверждают сообщение МВД РФ, в котором не раскрываются данные задержанного, но совпадают обстоятельства, а также информация на сайте Центрального районного суда Сочи по избранию Рузиматову меры пресечения.

Напомним, экс-подполковник ФСБ Александр Молчанов предстал перед судом в 2018 году. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Было установлено, что Молчанов получал незаконное вознаграждение (50 тыс. руб. ежемесячно) за "крышевание" несанкционированной автостоянки на 6-й просеке, а также обещал за вознаграждение в 6 млн руб. помочь Рузиматову в решении вопроса с полицией (тогда он вел "бизнес" в Самаре).

Рузиматов, известный в определенных кругах как Лёня Таджик, якобы занимался перегоном автомобилей между Россией и Таджикистаном. Когда им стали интересоваться полицейские, он воспользовался помощью Молчанова, которую щедро оплатил.

Связь с Рузиматовым привела за решетку и одного из подчиненных Молчанова - бывшего майора Романа Самохина. Он получил два с половиной года колонии общего режима за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. По версии следствия и суда, Самохин похитил 1 млн руб. - половину от части незаконного вознаграждения, переданного Рузиматовым Александру Молчанову, а также обещал "крышу" наркодилеру Даниле Сидорову, организовавшему производство амфетамина.

Примечательно, что в суде по делу Молчанова Рузиматов заявлял, что "долг есть долг, я и сейчас считаю, что остался должен ему четыре миллиона".

Молчанов и Самохин уже условно досрочно освободились и, по данным источников, перебрались на жительство в столицу. Туда же был этапирован и Рузиматов, где его дело будут расследовать в следственном департаменте МВД.

Интересно, что за предполагаемым наркобароном пришли вскоре после того, как московские оперативники изъяли в Большой Глушице крупную партию героина почти такого же веса, что нашли у Лёни Таджика.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1