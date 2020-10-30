У свидетеля по делу экс-подполковника ФСБ нашли крупную партию героина

Лутфитдин Рузиматов, проходивший свидетелем по делу бывшего подполковника самарского УФСБ Александра Молчанова, стал фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным источника портала "Волга Ньюс", 57-летнего Рузиматова месяц назад задержали сочинские полицейские. В его домовладении в Хостинском районе Сочи было обнаружено восемь свертков и пять контейнеров с героином общей массой более 9,5 кг. Еще около полутора килограммов веществ растительного и синтетического происхождения направлено на экспертизу.

В ходе обысков у задержанного также изъяты оборудование и материалы для фасовки наркотиков и деньги.

Информацию источника подтверждают сообщение МВД РФ, в котором не раскрываются данные задержанного, но совпадают обстоятельства, а также информация на сайте Центрального районного суда Сочи по избранию Рузиматову меры пресечения.

Напомним, экс-подполковник ФСБ Александр Молчанов предстал перед судом в 2018 году. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Было установлено, что Молчанов получал незаконное вознаграждение (50 тыс. руб. ежемесячно) за "крышевание" несанкционированной автостоянки на 6-й просеке, а также обещал за вознаграждение в 6 млн руб. помочь Рузиматову в решении вопроса с полицией (тогда он вел "бизнес" в Самаре).

Рузиматов, известный в определенных кругах как Лёня Таджик, якобы занимался перегоном автомобилей между Россией и Таджикистаном. Когда им стали интересоваться полицейские, он воспользовался помощью Молчанова, которую щедро оплатил.

Связь с Рузиматовым привела за решетку и одного из подчиненных Молчанова - бывшего майора Романа Самохина. Он получил два с половиной года колонии общего режима за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. По версии следствия и суда, Самохин похитил 1 млн руб. - половину от части незаконного вознаграждения, переданного Рузиматовым Александру Молчанову, а также обещал "крышу" наркодилеру Даниле Сидорову, организовавшему производство амфетамина.

Примечательно, что в суде по делу Молчанова Рузиматов заявлял, что "долг есть долг, я и сейчас считаю, что остался должен ему четыре миллиона".

Молчанов и Самохин уже условно досрочно освободились и, по данным источников, перебрались на жительство в столицу. Туда же был этапирован и Рузиматов, где его дело будут расследовать в следственном департаменте МВД.

Интересно, что за предполагаемым наркобароном пришли вскоре после того, как московские оперативники изъяли в Большой Глушице крупную партию героина почти такого же веса, что нашли у Лёни Таджика.