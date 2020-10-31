В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации

В субботу, 31 октября, в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" состоялся юбилейный 50 торжественный выпуск более 300 летчиков армейской авиации для Вооруженных Сил России и 5 государств.

Торжество прошло на плацу учебного заведения. Первыми свои заветные дипломы и офицерские погоны были вручены 23 выпускникам из России и трем выпускникам иностранного факультета из Казахстана, которые окончили вуз с отличием. Красные дипломы им вручил начальник филиала полковник Александр Асанов. Всего диплом о соответствующем образовании получили около 290 лейтенантов из России, а также более 20 представителей Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Мозамбика и Монголии. После торжественного вручения всех дипломов гости мероприятия сказали напутственные слова.

Также были зачитаны поздравительные адреса от руководства военного ведомства, Воздушно-космических войск и Военно-воздушной академии. Мероприятие продолжалось ритуалами по прощанию со Знаменем и передаче выпускниками "Ключей от неба" первокурсникам.