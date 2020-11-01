16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" потерпели поражение от "Торпедо" Матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" рассудит Евгений Турбин "Крылья Советов" разгромили "Шинник" и возглавили таблицу ФНЛ Главным тренером "Акрона" назначен Игорь Пикущак "Крылья Светов" сыграли вничью с воронежским "Факелом"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" потерпели поражение от "Торпедо"

МОСКВА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В матче 19-го тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Крылья "Советов"проиграли "Торпедо", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в воскресенье, 1 ноября, в Москве.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче на 53 минуте открыли хозяева поля — отличился Филипп Дворецков. На 67 минуте Антон Зиньковский сравнял счет — 1:1. На 73 и 77 минуте Александр Рязанцев и Амур Калмыков довели счет до 3:1.

Закончилась беспроигрышная серия "Крыльев Советов" — 12 матчей (10 побед, две ничьи) с разницей мячей 33:4.

Капитан волжан Александр Гацкан получил в матче предупреждение, для него оно стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

В следующем туре "Крылья Советов" принимают на "Самара Арене" тольяттинский "Акрон". Игра пройдет 7 ноября и начнется в 16:00.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6