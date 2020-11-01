"Крылья Советов" потерпели поражение от "Торпедо"

В матче 19-го тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Крылья "Советов"проиграли "Торпедо", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в воскресенье, 1 ноября, в Москве.

Счет в матче на 53 минуте открыли хозяева поля — отличился Филипп Дворецков. На 67 минуте Антон Зиньковский сравнял счет — 1:1. На 73 и 77 минуте Александр Рязанцев и Амур Калмыков довели счет до 3:1.

Закончилась беспроигрышная серия "Крыльев Советов" — 12 матчей (10 побед, две ничьи) с разницей мячей 33:4.

Капитан волжан Александр Гацкан получил в матче предупреждение, для него оно стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующий матч.

В следующем туре "Крылья Советов" принимают на "Самара Арене" тольяттинский "Акрон". Игра пройдет 7 ноября и начнется в 16:00.