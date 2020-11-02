Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей

Финансовый управляющий банкротящегося экс-руководителя "АктивКапитал Банка" ("АК Банка", также в процедуре банкротства) Григория Оганесяна пытается оспорить его сделки с Маргаритой Лукиной по перечислению ей в общей сложности 180 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Речь идет о пяти фактах перечисления средств со счета Григория Оганесяна в "Альфа-Банке" на счет Маргариты Лукиной в "Абсолют Банке", совершенных в ноябре 2018 года. Пока заявление управляющего оставлено без движения.

Также в рамках этого спора управляющий просит истребовать из ЗАГСа сведения о регистрации брака между Маргаритой Лукиной и Александром Розенцвайгом (по данным ИАС Seldon Basis, последний является совладельцем ООО "УКХ "Волгопромгаз" вместе с Владимиром Аветисяном). Помимо этого финуправляющий банкротством Оганесяна хочет истребовать информацию о счетах Маргариты Лукиной и находящихся у нее в собственности объектах недвижимости, транспортных средства и маломерных судах.

Напомним, банкротство Григория Оганесяна было инициировано Ольгой Хенкиной в марте 2019 г. из-за долга в 135,09 млн рублей. В августе 2019 г. суд признал требования Ольги Хенкиной обоснованными и ввел в отношении Григория Оганесяна процедуру реструктуризации задолженности, в декабре стартовала процедура реализации имущества должника.

Сейчас в состав кредиторов Григория Оганесяна включен "АК Банк" с требованиями 360, 25 млн и 25,5 млн рублей.

Сам "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.

Григорий Оганесян был арестован в сентябре 2019 г. в Москве, поскольку является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но 11 сентября 2020 г. он вышел на свободу под подписку о невыезде.