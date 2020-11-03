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В Самаре конкурсного управляющего обвиняют в получении подкупа в 2,5 млн рублей Гастарбайтер за контрабанду 20 кг героина получил 13 лет Дело о ДТП с Genesis на Кряжском шоссе суд вернул в прокуратуру В Самаре 11 человек осудили за кражи 21 автомобиля Александра Швидака отправили под арест

Суды Происшествия

В Самаре конкурсного управляющего обвиняют в получении подкупа в 2,5 млн рублей

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело конкурсного управляющего, которого обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Напомним, 18 июля 2019 г. сотрудники ФСБ задержали 51-летнего мужчину за получение коммерческого подкупа. Предполагается, что конкурсный управляющий ООО "Современные технологии безопасности" требовал 2,5 млн руб. у главы фирмы. За эти деньги подозреваемый обещал решить вопрос о непривлечении владельца компании к субсидиарной ответственности. В противном случае долги ООО легли бы на собственника.

Конкурсного управляющего задержали при получении денег. Сам он вину не признал и сказал, что это просто его вознаграждение.

Уголовное дело рассматривает суд Ленинского района Самары. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и штраф.

Глава ООО "Современные технологии безопасности" тоже попал под суд — за неуплату НДС на 15 млн рублей. Предполагается, что налоги не платили с 2014 по 2015 г., а потом началось банкротство фирмы.

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