В Самаре конкурсного управляющего обвиняют в получении подкупа в 2,5 млн рублей

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело конкурсного управляющего, которого обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Напомним, 18 июля 2019 г. сотрудники ФСБ задержали 51-летнего мужчину за получение коммерческого подкупа. Предполагается, что конкурсный управляющий ООО "Современные технологии безопасности" требовал 2,5 млн руб. у главы фирмы. За эти деньги подозреваемый обещал решить вопрос о непривлечении владельца компании к субсидиарной ответственности. В противном случае долги ООО легли бы на собственника.

Конкурсного управляющего задержали при получении денег. Сам он вину не признал и сказал, что это просто его вознаграждение.

Уголовное дело рассматривает суд Ленинского района Самары. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и штраф.

Глава ООО "Современные технологии безопасности" тоже попал под суд — за неуплату НДС на 15 млн рублей. Предполагается, что налоги не платили с 2014 по 2015 г., а потом началось банкротство фирмы.