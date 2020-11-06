"Крылья Советов" просят у области восемь зданий для безвозмездного пользования

"Крылья Советов" обратились в министерство имущественных отношений Самарской области о передаче восьми объектов недвижимого имущества в целях развития физической культуры и спорта, в том числе организации тренировочного процесса футбольной команды.

Общая площадь зданий 13 769,00 кв. м. Они расположены в Самаре на ул. Шушенской, д. 50, 50а и находятся в собственности Самарской области, входящих в состав имущества казны Самарской области.

Министерство направило заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самарский УФАС. Заявление направлено в ФАС России.