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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

"Крылья Советов" просят у области восемь зданий для безвозмездного пользования

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" обратились в министерство имущественных отношений Самарской области о передаче восьми объектов недвижимого имущества в целях развития физической культуры и спорта, в том числе организации тренировочного процесса футбольной команды.

Общая площадь зданий 13 769,00 кв. м. Они расположены в Самаре на ул. Шушенской, д. 50, 50а и находятся в собственности Самарской области, входящих в состав имущества казны Самарской области.

Министерство направило заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции ЗАО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" в Самарский УФАС. Заявление направлено в ФАС России. 

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