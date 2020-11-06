Облсуд отпустил из-под ареста экс-главу "Фиа-Банка"

В пятницу, 6 ноября, суд Самарской области рассмотрел жалобу экс-главы "Фиа-Банка" Александра Носорева на его арест. В СИЗО Носорева 21 октября 2020 г. отправил суд Октябрьского района.

"Вышестоящий суд признал это решение незаконным и необоснованным", - сообщил Волга Ньюс адвокат Носорева Игорь Струков.

Со слов защитника, сам Носорев себя пока виновным ни в чем не признавал. Сегодня банкира должны забрать из СИЗО Тольятти. Во время следствия теперь он будет находиться под домашним арестом. Будет ли обжаловать решение прокуратура, выяснить пока не удалось.

Напомним, Носорева задержали еще в январе 2020 года. Тогда сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". Предполагалось, что банкир выдал кредит на 43 млн рублей якобы на покупку жилья в Москве Денису Феоктистову. Но тот квартиру не покупал, а деньги просто вывели. Уголовное дело Феоктистова уже отправили на рассмотрение в суд.

Позже в отношении Носорева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз его заподозрили в выводе уже 130 млн рублей. По версии следствия, эти деньги выводили через подставную фирму ООО "Орфей" под видом кредита на выкуп акций у бизнесмена Александра Мурашова. Цена была сильно завышена, ведь у банка уже отзывали лицензию, считают в следственных органах. "Фиа-Банк" лишился лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году. За время следствия суды несколько раз меняли Носореву меру пресечения.