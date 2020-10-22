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Суды Происшествия

В Самаре арестовали экс-главу "Фиа-Банка" Александра Носорева

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 октября, судья Октябрьского района Дмитрий Щеблютов принял решение об аресте на два месяца Александра Носорева. Последний возглавлял "Фиа-Банк".

Первый раз Носорева задерживали еще в январе 2020 года. Тогда сотрудники ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудили в отношении него уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере кредитования". Предполагалось, что банкир выдал кредит якобы на покупку жилья в Москве Денису Феоктистову. Но тот квартиру не покупал, а деньги просто вывели. Уголовное дело Феоктистова уже отправили на рассмотрение в суд.

Позже в отношении Носорева возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз его заподозрили в выводе уже 130 млн рублей. По версии следствия, эти деньги выводили через подставную фирму ООО "Орфей" под видом кредита на выкуп акций у бизнесмена Александра Мурашова. Цена была сильно завышена, ведь у банка уже отзывали лицензию, считают в следственных органах.

Напомним, Фиа-Банк лишился лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году. Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей.
В июле 2016 г. суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства.

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