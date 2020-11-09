Тольятти грозят экологические проблемы из-за порывшихся на свалке металлоломщиков

ООО "Фантом", разрабатывавшая проект рекультивации бывшей городской свалки, так основательно покопалась в ней, что уничтожила стоявший на опасных отходах защитный фильтр,пишет "Самарское обозрение".

В августе 2019 г. администрация Тольятти заключила с "Фантомом" договор стоимостью 3,1 млн рублей. Предметом подряда стала разработка проектной и сметной документации по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района, южнее завода ОАО "АвтоВАЗагрегат".

По условиям договора работы должны были начаться 29 августа 2019 г., сданы — к 7 июля 2020-го. Срок окончания исполнения контракта был обозначен 7 августа этого года. График работ был сорван, акт выполненных работ подписан только 14 сентября этого года. Но самое интересное началось уже после завершения работ и выплаты всей суммы подрядчику.

Администрация Тольятти вышла в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО "Фантом" на 443,2 млн рублей. Причина требования столь несоразмерной по сравнению со стоимостью контракта суммы — заключенный ООО "Фантом" договор с ООО "Альтэр". Предметом этого соглашения стала выборочная выемка свалочных масс для изучения морфологического состава и экологических исследований с целью разработки проектной документации по рекультивации бывшей городской свалки.

Администрация зафиксировала, что работы были направлены на "перемешивание и перемещение смеси отходов в теле свалки с целью извлечения металла". Как говорится в материалах дела, "работы привели к вскрытию защитного экрана бывшего полигона и уничтоженной площади почв". На участке, где искали металлы, на протяжении 30 лет производились захоронения отходов производства каучука завода "Синтезкаучук", а также отработанного катализатора реакции. По паспорту безопасности, это токсичное вещество 3-го класса опасности.

Нарушения зафиксировали в результате натурного обследования территории сотрудники администрации Тольятти и отдела полиции № 23 УМВД России. Было установлено, что общая площадь вскрытого защитного экрана бывшего полигона и уничтоженной площади почв составила 48,4 тыс. кв. м.

"Несанкционированные работы по извлечению черных и цветных металлов из тела свалки с использованием специализированной техники способствуют уничтожению противофильтрационного экрана из водонепроницаемых горных пород (глины), созданного при проведении рекультивации в 2003 году, что в свою очередь может привести к загрязнению водоносного слоя, являющегося источником питьевого водоснабжения жителей Комсомольского района г. Тольятти, и повлечь тем самым причинение существенного вреда здоровью человека или окружающей среде", - говорится в материалах судебного процесса.

Воктябре мэрия получила решение суда о взыскании с ООО "Фантом" 443,2 млн рублей. "Однако эта победа, как и указанные миллионы, скорее всего, останется на бумаге", - пишет "Самарское обозрение".