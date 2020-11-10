Регион продолжает расширять возможности для самозанятых граждан. В ноябре для них пройдет конкурс "Я — БРЕНД!", организованный областным Минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Необходимость поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров. "Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — отмечал ранее глава региона.

Напомним, что Самарская область является участником пилотного проекта по внедрению специального налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года. За 10 месяцев "вышли из тени" и начали работать легально более 32 тысяч жителей региона. Конкурс позволит подвести итоги первого года действия налога на профессиональный доход на территории нашего региона.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, такие проекты помогают самозанятым еще больше поверить в свои силы, заручившись поддержкой опытных коллег и экспертов. "Мы проводим большую работу по расширению мер поддержки самозанятых и популяризации специального налогового режима. У нас действуют "Бизнес-кейсы" с набором полезных услуг, актуальных для проектов на старте. Мы регулярно проводим образовательные программы для самозанятых — очередной курс стартует 16 ноября, — рассказал Дмитрий Богданов. — За консультациями по вопросам регистрации и возможностям специального налогового режима, они могут обратиться в центры "Мой бизнес" или на сайт Mybiz63.ru, по вопросам льготной аренды офисов — в бизнес-инкубаторы. Новый проект "Я — БРЕНД!" — это еще один шанс заявить о себе и своем деле на уровне региона, получить новых клиентов, партнеров и полезные призы", — добавил министр.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку до 20 ноября. В ней нужно максимально полно и интересно рассказать о своем деле. С 20 по 24 ноября жюри конкурса проведет заочную экспертную оценку представленных проектов и выберет среди них наиболее перспективные. В конкурсную комиссию войдут действующие предприниматели и представители органов власти. С 24 по 30 ноября пройдет зрительское онлайн-голосование. Жителям региона будет предложено оценить 5 проектов, набравших наибольшее количество баллов, по мнению жюри.

Итоги конкурса "Я-БРЕНД!" станут известны уже 30 ноября. Победителей объявят сразу в двух номинациях. "Гран-при" получит самозанятый, чей проект по результатам оценки экспертного жюри наберет наибольшее количество баллов. Основные критерии: уникальность проекта, проработка идеи, перспективность бизнеса. "Приз зрительских симпатий" достанется участнику, чей проект получит наибольшее количество отметок "Нравится" в ходе открытого онлайн-голосования.

Помимо экспертного и народного признания, победители получат ценные призы. Обладатель гран-при — грант в размере 50 тысяч рублей на повышение профессионального мастерства у лучших специалистов в своем направлении. Приз за победу в зрительском голосовании — профессиональная коммерческая видеосъемка.