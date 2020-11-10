Директор Самарского хореографического училища уволена после истории с "крепостными" балеринами

Во вторник, 10 ноября, директор Самарского хореографического училища Регина Молошник была уволена приказом областного министерства культуры, сообщил в Твиттере депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя Генерального Совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Увольнение директора училища произошло вскоре после того, как родители воспитанников учебного заведения пришли на прием граждан к депутату и рассказали, что их детей отправили выступать на частный корпоратив без каких-либо согласований.

Напомним, 15 октября воспитанников училища освободили от занятий с формулировкой "в связи с участием в репетиции и концерте на Малой сцене театра оперы и балета". Но оказалось, что дети выступали на частной вечеринке в честь трехлетия дочери предпринимателя Артема Шишакина.

Как сообщается на официальном сайте депутата, "узнав об истории с "крепостными балеринами" из Твиттера, Александр Хинштейн направил ряд обращений в самые различные инстанции, в том числе, и в правоохранительные органы" и пообещал родителям, что управа на нерадивых педагогов непременно будет найдена.

Сразу же после приема депутат встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, которому рассказал о ситуации и ознакомил с коллективным обращением родителей.

"Директор Самарского хореографического училища, Регина Молошник, чьих воспитанниц тайком от родителей отправили выступать на частный корпоратив, сегодня уволена приказом Министерства культуры Самарской области. Благодарю главу региона Дмитрия Азарова за принципиальное решение. Дети — не бессловесный товар!", — сообщил Александр Хинштейн на своей странице в Твиттере.

По инициативе депутата по данному факту проводится прокурорская проверка. "Она должна дать правовую оценку действиям чиновников от образования. На этом же настаивают и родители детей, бывшие у меня на личном приёме неделю назад", - добавил депутат.