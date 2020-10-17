В Самаре юных балерин заставили выступать на частной вечеринке

В Самаре разгорелся скандал вокруг хореографической школы. Родители юных балерин возмутились в соцсетях, что их детям пришлось выступать на частной вечеринке. Оказалось, что создатель бара "Будь что будет" и Lobby Bar Imperial Артем Шишакин пригласил на трехлетие своей дочери целый ансамбль воспитанниц Самарского хореографического училища.

Как сообщили родители, праздник проходил в Самарском театре оперы и балета, а администрация хореографического училища освободила воспитанников от занятий "в связи с участием в репетиции и концерте на Малой сцене".

Но по факту никакого концерта не было, а дети танцевали перед гостями на дне рождения трехлетки, до этого в масках просидев несколько часов в гримерке.

Организатор праздника, руководитель Школы театрального искусства Михаил Нейштадт, подтвердил, что воспитанники хореографического училища выступали на частном мероприятии.

К разбирательству подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн, которого возмутило это "мероприятие". "Дети — не крепостные артисты. Направляю запросы в прокуратуру для проведения проверки и наказания виновных", — написал Александр Хинштейн в пятницу, 16 октября, в Твиттере.

Сегодня история продолжилась. По информации депутата, "детей ещё и отпросили с уроков в школе, а родителям сказали, что будет конкурс-концерт".

"Одной прокурорской проверкой тут не обойтись", — считает Александр Хинштейн.