Начальник КбшЖД: "Мы развиваем собственную инновационную экосистему"

Куйбышевская железная дорога — одна из крупнейших магистралей страны, ее протяженность без малого 5000 км. Она проходит по территориям Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия. О нынешних проблемах и достижениях дороги мы побеседовали с ее недавно назначенным начальником Вячеславом Дмитриевым.

— Вячеслав Витальевич, как на протяжении нынешнего "ковидного" года на Куйбышевской железной дороге менялся грузопоток?

— Сложная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения внесли определенные коррективы в грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки. Если в период с января по март наблюдался устойчивый рост погрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то с апреля началось резкое падение объемов грузов.

Однако, с июня ситуация начала меняться к лучшему: отставание от аналогичных месяцев прошлого года стало постепенно сокращаться, и в октябре снижение погрузки к уровню 2019 года составило 1,8%.

Благодаря совместной работе с грузоотправителями и органами власти, была достигнута положительная динамика погрузки за 10 месяцев 2020 г. по целому ряду номенклатур грузов: зерновых (+63,7%), грузов в контейнерах (+12,3%), строительных (+3,9%), сахара (+104,3%), продовольственных товаров (+14,2%), а также жмыхов (+16,8%).

— Насколько полно Куйбышевская магистраль сейчас удовлетворяет потребности региональных предприятий в перевозках?

— На сегодняшний день в полном объеме. При этом мы видим, что потенциал грузоперевозок в регионах деятельности Куйбышевской железной дороги полностью не исчерпан, и в связи с этим предлагаем клиентам новые сервисы.

Для удобства грузоотправителей организован Центр продажи услуг с филиалами по всей дорожной сети. Это новый вектор развития сферы грузоперевозок навстречу клиенту: многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга РЖД, работает по принципу одного окна.

С помощью Центра клиенты могут получить широкий спектр услуг по обработке грузов: от базовых (перевозка от одной станции к другой и предоставление для этого подвижного состава) до индивидуальных комплексных логистических решений. Грузовладелец на одной площадке теперь может не только оперативно решить вопросы транспортировки своей продукции, но и заказать набор дополнительных услуг и даже организовать логистику своего предприятия в целом.

— А как пандемия повлияла на пассажиропоток?

— Начиная с апреля текущего года (с введением ограничений в регионах) спрос населения на поездки значительно снизился — на пике карантина (как раз в апреле) пассажиропоток сократился на 36% по сравнению с апрелем 2019 года. В качестве вынужденной меры нам пришлось даже отменить ряд поездов, а у остальных скорректировать периодичность курсирования.

Но уже с июня, когда ограничения начали постепенно снимать, пассажиропоток стал восстанавливаться. В дальнем сообщении были назначены новые поезда, в том числе скоростной поезд с высокотехнологичными вагонами Talgo. Он преодолевает путь между Самарой и Санкт-Петербургом вдвое быстрее обычных пассажирских поездов — всего за 19 часов. С 3 ноября 2020 г. он возобновил курсирование.

— Чего еще вам удалось достичь в обновлении пассажирского подвижного состава?

— В этом году в Башкирский регион Куйбышевской железной дороги поступило четыре современных электропоезда модели ЭП2Д. Уверен, что их использование не только сделает поездки более комфортными, но и создаст предпосылки для развития новых маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении.

В этом году к нам поступили семь двухэтажных вагонов СВ. Они курсируют в составе фирменных поездов № 49/50 Самара — Москва, № 51/52 Пенза-Москва и № 25/26 Ижевск — Москва. Одной из важных технических характеристик этих вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Двухступенчатый механизм из фильтров грубой и тонкой очистки помогает удерживать пыль и неприятные запахи. А обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп.

— Какие меры принимаются, чтобы обеспечить вирусную безопасность ваших пассажиров?

— В пригородных поездах, поездах дальнего следования и на всей пассажирской инфраструктуре выполняется полный комплекс профилактических мероприятий. Весь подвижной состав, а также помещения всех вокзалов проходят дезинфекцию, в поездах дальнего следования во время рейса увеличено количество влажных уборок с обязательным использованием антисептических средств. Кроме того, на всех вокзалах введен масочный режим, а в пассажирских поездах дальнего следования, помимо масочного режима, введена еще и термометрия пассажиров. Мы делаем все, чтобы железнодорожный транспорт оставался для пассажиров безопасным и комфортным.

— Железная дорога, будучи важнейшим компонентом социально-экономической жизни страны, должна работать и работает при любых — даже не самых благоприятных — условиях. За счет чего, на ваш взгляд, достигается такая надежность?

— В первую очередь, благодаря работникам, коллективам всех предприятий железной дороги. Железнодорожник — не просто профессия, это призвание. Сюда приходят люди с чувством ответственности за качественные и бесперебойные перевозки пассажиров и грузов. И мы создаем условия для развития, социальной защищенности наших работников, чтобы каждый из них смог раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал.

В интересах женщин у нас реализуется целая программа по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки. Она включает развивающие и образовательные проекты, а также мероприятия по сохранению женского здоровья, организации досуга, а также дополнительные льготы и гарантии.

Наша молодежная политика охватывает все сферы жизнедеятельности современных молодых людей. Ежегодно на дороге реализуется более 200 проектов, мероприятий и тематических акций, нацеленных на их профессиональное развитие, карьерный рост, разработку ими инновационных проектов, участие их в международном сотрудничестве. Проводим различные творческие конкурсы и фестивали, организуем волонтерское движение.

— Для эффективной работы вашей железной дороги, наверное, важно взаимодействие с властями тех субъектов РФ, по территории которых она проходит.

— Мы на постоянной основе определяем и реализуем мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания пассажиров и грузовладельцев. Так, реконструкция объектов пассажирского комплекса, строительство и развитие железнодорожной инфраструктуры осуществляется в рамках государственно-частного партнерства.

В Пензенской области, например, за счет средств инвестпрограммы ОАО "РЖД" реконструирован вокзальный комплекс на станции "Белинская". А благоустройство прилегающей территории сделано за счет средств регионального бюджета. С правительством Самарской области подписано концессионное соглашение по строительству железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность резидентов особой экономической зоны "Тольятти".

Начальником Куйбышевской железной дороги назначен Вячеслав Дмитриев Начальником Куйбышевской железной дороги — филиала "ОАО "РЖД" — назначен Вячеслав Дмитриев, сообщает пресс-служба перевозчика.

Во взаимодействии с Республикой Татарстан мы реализуем проект "Строительство двухпутной ставки на перегоне Тихоново — Тойма". Совместно с правительством Башкортостана разрабатывается проект "Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино", который предусматривает интеграцию пригородного железнодорожного сообщения в транспортную схему столицы республики Уфы.

— В ОАО "РЖД" утверждена Комплексная программа инновационного развития холдинга. Что в этом направлении делается на Куйбышевской железной дороге?

— Мы, как и многие крупные корпорации, пошли по пути открытых инноваций, развивая собственную инновационную экосистему. На Куйбышевской железной дороге создана региональная площадка, которая впитала все основные элементы инновационной инфраструктуры, созданной в Самарской области — регионе с большим потенциалом в этой сфере. Речь идет, в частности, о создании креативного пространства для совместного творчества, благоприятных условий для симбиоза технологий, а также разработки уникального инновационного продукта в интересах Куйбышевской железной дороги.

А всего в 10 регионах РФ, обслуживаемых ею, создано около 150 инновационных научно-производственных компаний, взаимодействие с которыми приносит реальные результаты, адаптированные под железнодорожную инфраструктуру.

— Как строится взаимодействие с ними?

— Мы информируем представителей внешней экосреды о запросах Куйбышевской железной дороги. Наполняем воронку решений не только региональной инновационной площадки, но и единого окна инноваций корпоративного акселератора. Эта площадка также становится полигоном для испытаний победителей запросов и проектов, прошедших отбор в корпоративном акселераторе.

Мы ставим задачу сократить время принятия решений по заявкам, отводя три дня на ее рассмотрение и три недели на организацию допуска ее авторов в нашу инновационную инфраструктуру.

С 2019 года испытания прошли уже 15 проектов, два из которых рекомендованы к тиражированию по всей сети РЖД.

— Какую поддержку оказывает вам Самарская область?

— В качестве индустриального партнера Куйбышевская железная дорога совместно с министерством экономического развития Самарской области запустила программу софинансирования проектов, отобранных в ходе двухэтапного конкурса. Этот механизм позволяет ускорить адаптацию/создание прототипов инновационных решений, отвечающих нашим запросам, за счет консолидации средств из областного бюджета и от нашей дороги.

Для холдинга РЖД это первый подобный опыт, и в следующем году мы планируем тиражировать его в другие субъекты РФ, в частности, в Татарстан и Мордовию, которые уже подтвердили свою заинтересованность.

— Назовите проекты, которые сейчас находятся в разработке.

— Таких проектов девять, они нацелены на:

распознавание маркировки рельсов и создание цифровых двойников инфраструктуры,

разработку интеллектуальных систем мониторинга скально-обвальных участков,

создание автоматизированных рабочих мест по поверке средств измерения,

разработку необслуживаемых аккумуляторных батарей,

создание аналитической системы распознавания скрытых дефектов рельсов.

В настоящее время эти проекты находятся в стадии прототипирования и подготовки к испытаниям на инфраструктуре железной дороги.

Сотрудничество Самарской области и Куйбышевской железной дороги развивается весьма успешно. "Целый ряд проектов, которые возникли как идеи (некоторые из них — десятки лет назад), сегодня претворяем в жизнь, — говорит губернатор Дмитрий Азаров. — Центр инноваций и Куйбышевская железная дорога в целом стали магнитом для новых технологических решений. А это создает прочную основу для нашего взаимного развития на территории Самарской области. Когда-то во многом благодаря приходу железной дороги наш регион занял лидирующие позиции в Поволжье. Так было полторы сотни лет. Уверен, так будет и дальше".