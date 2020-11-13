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Начальник КбшЖД: "Мы развиваем собственную инновационную экосистему"

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская железная дорога — одна из крупнейших магистралей страны, ее протяженность без малого 5000 км. Она проходит по территориям Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей, а также республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия. О нынешних проблемах и достижениях дороги мы побеседовали с ее недавно назначенным начальником Вячеславом Дмитриевым.

Фото: предоставлено КбшЖД

— Вячеслав Витальевич, как на протяжении нынешнего "ковидного" года на Куйбышевской железной дороге менялся грузопоток?

— Сложная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения внесли определенные коррективы в грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки. Если в период с января по март наблюдался устойчивый рост погрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то с апреля началось резкое падение объемов грузов.

Однако, с июня ситуация начала меняться к лучшему: отставание от аналогичных месяцев прошлого года стало постепенно сокращаться, и в октябре снижение погрузки к уровню 2019 года составило 1,8%.

Благодаря совместной работе с грузоотправителями и органами власти, была достигнута положительная динамика погрузки за 10 месяцев 2020 г. по целому ряду номенклатур грузов: зерновых (+63,7%), грузов в контейнерах (+12,3%), строительных (+3,9%), сахара (+104,3%), продовольственных товаров (+14,2%), а также жмыхов (+16,8%).

— Насколько полно Куйбышевская магистраль сейчас удовлетворяет потребности региональных предприятий в перевозках?

— На сегодняшний день в полном объеме. При этом мы видим, что потенциал грузоперевозок в регионах деятельности Куйбышевской железной дороги полностью не исчерпан, и в связи с этим предлагаем клиентам новые сервисы.

Для удобства грузоотправителей организован Центр продажи услуг с филиалами по всей дорожной сети. Это новый вектор развития сферы грузоперевозок навстречу клиенту: многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга РЖД, работает по принципу одного окна.

С помощью Центра клиенты могут получить широкий спектр услуг по обработке грузов: от базовых (перевозка от одной станции к другой и предоставление для этого подвижного состава) до индивидуальных комплексных логистических решений. Грузовладелец на одной площадке теперь может не только оперативно решить вопросы транспортировки своей продукции, но и заказать набор дополнительных услуг и даже организовать логистику своего предприятия в целом.

— А как пандемия повлияла на пассажиропоток?

— Начиная с апреля текущего года (с введением ограничений в регионах) спрос населения на поездки значительно снизился — на пике карантина (как раз в апреле) пассажиропоток сократился на 36% по сравнению с апрелем 2019 года. В качестве вынужденной меры нам пришлось даже отменить ряд поездов, а у остальных скорректировать периодичность курсирования.

Биографическая справка 40 лет. В 2002 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 2007-м — Институт финансов, экономики и права офицеров запаса. Трудовую деятельность на ж/д транспорте начал в 2000 году. С 2016 г. работал начальником технологической службы Центральной дирекции управления движением. Победитель Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". В марте 2018 г. назначен главным инженером КбшЖД, а в октябре 2020 г. — ее начальником.

Но уже с июня, когда ограничения начали постепенно снимать, пассажиропоток стал восстанавливаться. В дальнем сообщении были назначены новые поезда, в том числе скоростной поезд с высокотехнологичными вагонами Talgo. Он преодолевает путь между Самарой и Санкт-Петербургом вдвое быстрее обычных пассажирских поездов — всего за 19 часов. С 3 ноября 2020 г. он возобновил курсирование.

— Чего еще вам удалось достичь в обновлении пассажирского подвижного состава?

— В этом году в Башкирский регион Куйбышевской железной дороги поступило четыре современных электропоезда модели ЭП2Д. Уверен, что их использование не только сделает поездки более комфортными, но и создаст предпосылки для развития новых маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении.

В этом году к нам поступили семь двухэтажных вагонов СВ. Они курсируют в составе фирменных поездов № 49/50 Самара — Москва, № 51/52 Пенза-Москва и № 25/26 Ижевск — Москва. Одной из важных технических характеристик этих вагонов является система очистки и обеззараживания воздуха. Двухступенчатый механизм из фильтров грубой и тонкой очистки помогает удерживать пыль и неприятные запахи. А обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп.

— Какие меры принимаются, чтобы обеспечить вирусную безопасность ваших пассажиров?

— В пригородных поездах, поездах дальнего следования и на всей пассажирской инфраструктуре выполняется полный комплекс профилактических мероприятий. Весь подвижной состав, а также помещения всех вокзалов проходят дезинфекцию, в поездах дальнего следования во время рейса увеличено количество влажных уборок с обязательным использованием антисептических средств. Кроме того, на всех вокзалах введен масочный режим, а в пассажирских поездах дальнего следования, помимо масочного режима, введена еще и термометрия пассажиров. Мы делаем все, чтобы железнодорожный транспорт оставался для пассажиров безопасным и комфортным.

— Железная дорога, будучи важнейшим компонентом социально-экономической жизни страны, должна работать и работает при любых — даже не самых благоприятных — условиях. За счет чего, на ваш взгляд, достигается такая надежность?

— В первую очередь, благодаря работникам, коллективам всех предприятий железной дороги. Железнодорожник — не просто профессия, это призвание. Сюда приходят люди с чувством ответственности за качественные и бесперебойные перевозки пассажиров и грузов. И мы создаем условия для развития, социальной защищенности наших работников, чтобы каждый из них смог раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал.

В интересах женщин у нас реализуется целая программа по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки. Она включает развивающие и образовательные проекты, а также мероприятия по сохранению женского здоровья, организации досуга, а также дополнительные льготы и гарантии.

Наша молодежная политика охватывает все сферы жизнедеятельности современных молодых людей. Ежегодно на дороге реализуется более 200 проектов, мероприятий и тематических акций, нацеленных на их профессиональное развитие, карьерный рост, разработку ими инновационных проектов, участие их в международном сотрудничестве. Проводим различные творческие конкурсы и фестивали, организуем волонтерское движение.

— Для эффективной работы вашей железной дороги, наверное, важно взаимодействие с властями тех субъектов РФ, по территории которых она проходит.

— Мы на постоянной основе определяем и реализуем мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания пассажиров и грузовладельцев. Так, реконструкция объектов пассажирского комплекса, строительство и развитие железнодорожной инфраструктуры осуществляется в рамках государственно-частного партнерства.

В Пензенской области, например, за счет средств инвестпрограммы ОАО "РЖД" реконструирован вокзальный комплекс на станции "Белинская". А благоустройство прилегающей территории сделано за счет средств регионального бюджета. С правительством Самарской области подписано концессионное соглашение по строительству железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность резидентов особой экономической зоны "Тольятти".

Начальником Куйбышевской железной дороги назначен Вячеслав Дмитриев Начальником Куйбышевской железной дороги назначен Вячеслав Дмитриев
Начальником Куйбышевской железной дороги — филиала "ОАО "РЖД" — назначен Вячеслав Дмитриев, сообщает пресс-служба перевозчика.

Во взаимодействии с Республикой Татарстан мы реализуем проект "Строительство двухпутной ставки на перегоне Тихоново — Тойма". Совместно с правительством Башкортостана разрабатывается проект "Развитие Уфимского железнодорожного узла со строительством вторых путей на участке Дема — Иглино", который предусматривает интеграцию пригородного железнодорожного сообщения в транспортную схему столицы республики Уфы.

— В ОАО "РЖД" утверждена Комплексная программа инновационного развития холдинга. Что в этом направлении делается на Куйбышевской железной дороге?

— Мы, как и многие крупные корпорации, пошли по пути открытых инноваций, развивая собственную инновационную экосистему. На Куйбышевской железной дороге создана региональная площадка, которая впитала все основные элементы инновационной инфраструктуры, созданной в Самарской области — регионе с большим потенциалом в этой сфере. Речь идет, в частности, о создании креативного пространства для совместного творчества, благоприятных условий для симбиоза технологий, а также разработки уникального инновационного продукта в интересах Куйбышевской железной дороги.

А всего в 10 регионах РФ, обслуживаемых ею, создано около 150 инновационных научно-производственных компаний, взаимодействие с которыми приносит реальные результаты, адаптированные под железнодорожную инфраструктуру.

— Как строится взаимодействие с ними?

— Мы информируем представителей внешней экосреды о запросах Куйбышевской железной дороги. Наполняем воронку решений не только региональной инновационной площадки, но и единого окна инноваций корпоративного акселератора. Эта площадка также становится полигоном для испытаний победителей запросов и проектов, прошедших отбор в корпоративном акселераторе.

Мы ставим задачу сократить время принятия решений по заявкам, отводя три дня на ее рассмотрение и три недели на организацию допуска ее авторов в нашу инновационную инфраструктуру.

С 2019 года испытания прошли уже 15 проектов, два из которых рекомендованы к тиражированию по всей сети РЖД.

— Какую поддержку оказывает вам Самарская область?

— В качестве индустриального партнера Куйбышевская железная дорога совместно с министерством экономического развития Самарской области запустила программу софинансирования проектов, отобранных в ходе двухэтапного конкурса. Этот механизм позволяет ускорить адаптацию/создание прототипов инновационных решений, отвечающих нашим запросам, за счет консолидации средств из областного бюджета и от нашей дороги.

Для холдинга РЖД это первый подобный опыт, и в следующем году мы планируем тиражировать его в другие субъекты РФ, в частности, в Татарстан и Мордовию, которые уже подтвердили свою заинтересованность.

— Назовите проекты, которые сейчас находятся в разработке.

— Таких проектов девять, они нацелены на:

  • распознавание маркировки рельсов и создание цифровых двойников инфраструктуры,
  • разработку интеллектуальных систем мониторинга скально-обвальных участков,
  • создание автоматизированных рабочих мест по поверке средств измерения,
  • разработку необслуживаемых аккумуляторных батарей,
  • создание аналитической системы распознавания скрытых дефектов рельсов.

В настоящее время эти проекты находятся в стадии прототипирования и подготовки к испытаниям на инфраструктуре железной дороги.

Сотрудничество Самарской области и Куйбышевской железной дороги развивается весьма успешно. "Целый ряд проектов, которые возникли как идеи (некоторые из них — десятки лет назад), сегодня претворяем в жизнь, — говорит губернатор Дмитрий Азаров. — Центр инноваций и Куйбышевская железная дорога в целом стали магнитом для новых технологических решений. А это создает прочную основу для нашего взаимного развития на территории Самарской области. Когда-то во многом благодаря приходу железной дороги наш регион занял лидирующие позиции в Поволжье. Так было полторы сотни лет. Уверен, так будет и дальше".

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