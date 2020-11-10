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Суды Происшествия

Предпринимателя из Красного Яра осудили за налоговые махинации

КРАСНЫЙ ЯР. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор жителю с. Красный Яр, обвиненному в покушении на мошенничество в крупном размере.

По данным региональной прокуратуры, индивидуальный предприниматель попытался оформить налоговый вычет свыше 500 тыс. руб. и предъявил налоговикам фиктивные документы о поставке товара иностранной организации.

Во время налоговой проверки выяснилось, что документы являлись подложными и никакой финансово-хозяйственной деятельности между сторонами сделки не было.

Суд назначил мужчине штраф 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в силу.

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