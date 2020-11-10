Предпринимателя из Красного Яра осудили за налоговые махинации

В Самарской области суд вынес приговор жителю с. Красный Яр, обвиненному в покушении на мошенничество в крупном размере.

По данным региональной прокуратуры, индивидуальный предприниматель попытался оформить налоговый вычет свыше 500 тыс. руб. и предъявил налоговикам фиктивные документы о поставке товара иностранной организации.

Во время налоговой проверки выяснилось, что документы являлись подложными и никакой финансово-хозяйственной деятельности между сторонами сделки не было.

Суд назначил мужчине штраф 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в силу.