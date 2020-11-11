"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром-2"

В среду, 11 ноября, матче 21-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на поле стадиона краснодарской академии встречались с "Краснодаром-2".

На 28 минуте игры после удара Ивана Сергеева рука Вячеслава Литвинова прервала полет мяча, и главный арбитр назначил одиннадцатиметровый удар. Антон Зиньковский не реализовал пенальти, мяч попал в штангу ворот. Несмотря на преимущество самарцев, счет в мачте открыли хозяева поля. Евгений Марков, прессингуя самарского вратаря, вынудил ошибиться вышедшего далеко из ворот Евгения Фролова, и Максим Кутовой отправил мяч в сетку – 1:0. "Крылья" отыгрались уже через две минуты – навес со штрафного замыкал Сергей Божин, а Вячеслав Литвинов срезал мяч в свои ворота – 1:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене" против московского "Велеса". Первая игра второго круга состоится в воскресенье, 15 ноября, в 15:00.