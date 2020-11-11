Депутаты Тольятти не смогли принять бюджет в первом чтении

В среду, 11 ноября, в повестку заседания гордумы Тольятти был вынесен проект бюджета на 2021 год в первом чтении. Депутатам предстояло утвердить доходы и расходы, после чего продолжить работу над проектом в рамках согласительной комиссии.

Но сегодня парламентарии не смогли принять никакого решения по представленному проекту. Несмотря на то, что накануне все профильные думские комиссии предварительно утвердили основные параметры бюджета, комиссия по бюджетной и экономической политике, возглавляемая депутатом от КПРФ Владимиром Красновым, вынесла отрицательную резолюцию.

Против утверждения бюджета в первом чтении высказались коммунисты 17 голосами и на заседании думы, тем самым заблокировав принятие решения. При этом они не представили никаких конкретных предложений — что именно необходимо доработать в документе.

Отклонить проект и направить его на доработку парламентарии тоже не смогли: за такой вариант высказались 17 депутатов КПРФ, двое представителей фракции ЛДПР воздержались, а 10 депутатов от "Справедливой России" и "Единой России" проголосовали против.

Если до конца года бюджет так и не будет принят, то ежемесячно будут выделять деньги только на минимальные расходы, необходимые для поддержания текущей жизнедеятельности города, а крупные проекты будут остановлены.

Как отметил и.о. председателя думы Тольятти Юрий Сачков, депутаты давно говорят о том, что бюджет города должен быть увеличен в два раза: "Всегда хотели отклонить бюджет в 1 чтении, но чего-то для этого не хватало — то ли активности, то ли политической воли. Мы говорим, что бюджет надо увеличивать в два раза, к этому надо стремиться. И мы, может быть, даже не Анташеву, а Самаре говорим, что у нас нищенский бюджет. Поэтому принято такое решение. Бюджет в этом году мы обязательно примем, но мы хотим более глубоко его рассмотреть, чтобы все задумки по развитию города обязательно в него вошли".