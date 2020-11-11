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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил профсоюзы Самарской области с профессиональным праздником

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, в преддверии Дня профсоюзов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел торжественное собрание, на котором в режиме ВКС пообщался с руководителями профсоюзных организаций.

В этом году профсоюзы отмечают сразу два юбилея: 115 лет со дня основания профсоюзного движения в России и 30-летие Федерации профсоюзов Самарской области.

"Меняется время, общественно-политическое устройство, условия и обстоятельства нашей жизни. Но неизменна цель профсоюзного движения — защита социально-трудовых прав и законных интересов трудящихся", — отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников совещания.

Глава региона также отметил, что поддержка и активная работа профсоюзов как никогда актуальна сейчас, в период пандемии новой короновирусной инфекции.

"Буквально несколько месяцев назад мы не предполагали, что столкнемся с переводом сотрудников на удаленный формат работы, проведением регулярного тестирования на короновирусную инфекцию, вопросами обеспечения медицинскими масками не только персонала учреждений здравоохранения, а всех работников, — подчеркнул Глава региона. — Идет переосмысление многих процессов, и очень важно сейчас, чтобы профсоюзы не остались в стороне. Важно сориентироваться и перестроить свою работу так, чтобы, не меняя основной цели — защиты социально-трудовых прав работников, — отвечать на вызовы текущего времени".

Дмитрий Азаров поблагодарил профсоюзы за работу по информированию трудовых коллективов, обеспечению жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер как работодателями, так и работниками, соблюдению социальных гарантий, сохранению стабильного уровня заработной платы.

Он также поблагодарил профсоюзы медиков за дополнительные меры материальной помощи сотрудникам здравоохранения, перенесшим коронавирусную инфекцию, за оснащение их средствами индивидуальной защиты и питанием.

Также на торжественном собрании состоялась церемония вручения почетных знамен победителям конкурса "Организация эффективного социального партнерства в сфере труда". Их получили "Самарский электромеханический завод", областная станция скорой медицинской помощи, ОАО "КуйбышевАзот" и Самарский государственный социально-педагогический университет.

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