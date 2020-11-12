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Преступления Происшествия

Самарец из ревности поджог автомобиль ухажера экс-супруги

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейскими Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) в отношении 48-летнего самарца.

2 ноября в Самаре на ул. Черемшанской ночью горел автомобиль Chevrolet. Стражи порядка установили, что момент начала пожара зафиксировала установленная в домофоне камера видеонаблюдения. Кроме того, на записи виден мужчина, который за несколько секунд до возгорания подходил к автомобилю.

Полицейские опросили 49-летнего потерпевшего и его сожительницу, а также предъявили им видеозаписи. С их слов, на видео поджигает автомобиль и уходит бывший супруг женщины.

Ранее судимый за преступление в сфере безопасности дорожного движения самарец не стал отрицать своей причастности к поджогу и пояснил, что в тот день пришел к дому оппонента для выяснения отношений. Однако, на звонок домофона ему никто не ответил. Мужчина сходил на автомойку, где работает, взял ацетон и поджег принадлежащий сожителю экс-супруги автомобиль.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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