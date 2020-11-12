Александр Живайкин: "Аграрии региона демонстрируют рекордные достижения"

В проекте бюджета региона на 2021-й и плановый период 2022–2023 гг. на поддержку и развитие сельского хозяйства предусмотрено более 4 млрд рублей. Средства пойдут на улучшение жилищных условий сельчан, благоустройство сельских территорий, создание объектов инженерной инфраструктуры.

Как отметил председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин, несмотря на все трудности этого года, связанные с пандемией коронавируса, аграрии области смогли не просто выстоять, но и показать отличные результаты. В этом году собрали рекордный за 30 лет урожай — без малого 3 млн т зерновых.

"Благодаря предварительной работе под руководством губернатора на сегодняшний день мы можем декларировать, что наши предприятия — в первую очередь аграрии — не только сохранили свои коллективы, но и по некоторым показателям демонстрируют рекордные достижения", — сказал Александр Живайкин.