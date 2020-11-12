16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Живайкин: "Аграрии региона демонстрируют рекордные достижения" Габибулла Хасаев: "Область без потрясений переживает этот кризис" Геннадий Котельников: "Выстоять, выдержать и продолжать развивать регион" Глава Октябрьского района попросил полномочий на снос шлагбаумов и цепей Самарцев проинформируют, где можно собирать валежник

Законотворчество Власть и политика

Александр Живайкин: "Аграрии региона демонстрируют рекордные достижения"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В проекте бюджета региона на 2021-й и плановый период 2022–2023 гг. на поддержку и развитие сельского хозяйства предусмотрено более 4 млрд рублей. Средства пойдут на улучшение жилищных условий сельчан, благоустройство сельских территорий, создание объектов инженерной инфраструктуры.

Фото: Владимир Котмишев

Как отметил председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин, несмотря на все трудности этого года, связанные с пандемией коронавируса, аграрии области смогли не просто выстоять, но и показать отличные результаты. В этом году собрали рекордный за 30 лет урожай — без малого 3 млн т зерновых.

"Благодаря предварительной работе под руководством губернатора на сегодняшний день мы можем декларировать, что наши предприятия — в первую очередь аграрии — не только сохранили свои коллективы, но и по некоторым показателям демонстрируют рекордные достижения", — сказал Александр Живайкин.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6