Театр оперы и балета покажет в Москве одноактные оперы

Во вторник, 17 ноября, САТОБ представит "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Геннадия Банщикова и "Медведя" Сергея Кортеса в рамках фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" на сцене московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац.
9 ноября состоялся гала-концерт, завершающий фестиваль, но организаторы сообщили, что в 2020 г. в течение ноября показ спектаклей продолжится.
Премьера "Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" состоялась в Самаре в марте 2020 года.
Комическая опера для малой сцены композитора Сергея Кортеса "Медведь" написана по одноименной пьесе Антона Чехова.