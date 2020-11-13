Театр оперы и балета покажет в Москве одноактные оперы

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Во вторник, 17 ноября, САТОБ представит "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Геннадия Банщикова и "Медведя" Сергея Кортеса в рамках фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" на сцене московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац.