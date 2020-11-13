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Театр Культура

Театр оперы и балета покажет в Москве одноактные оперы

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 ноября, САТОБ представит "Оперу о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Геннадия Банщикова и "Медведя" Сергея Кортеса в рамках фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку" на сцене московского детского музыкального театра им. Н. И. Сац.

9 ноября состоялся гала-концерт, завершающий фестиваль, но организаторы сообщили, что в 2020 г. в течение ноября показ спектаклей продолжится.

Премьера "Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" состоялась в Самаре в марте 2020 года.

Комическая опера для малой сцены композитора Сергея Кортеса "Медведь" написана по одноименной пьесе Антона Чехова.

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