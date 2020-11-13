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Театр Культура

Яна Егорова покинула должность директора Театра драмы

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Яна Егорова покинула должность директора Самарского академического театра драмы им. М.Горького, об этом Волга Ньюс рассказал источник в театре.

Фото: www.facebook.com

На звонок редакции в театре ответили, что связаться с Яной Егоровой не представляется возможным, так как она ушла с занимаемой должности, а ее обязанности исполняет заместитель директора Татьяна Коньшина.

В областном министерстве культуры подтвердили информацию о расторжении контракта с Яной Егоровой с 12 ноября.

"Минкульт расторг договор в одностороннем порядке. Сейчас я продолжаю сотрудничать с Самарским государственным институтом культуры и веду курс магистрантов продюсеров. 11 ноября мы запустили проект РУПОР63 (www.rupor63.ru) - Резиденция для молодых режиссеров, с реализацией оригинальных театральных проектов в Самаре в 2021 году", - прокомментировала ситуацию Яна Егорова.

Напомним, назначение Яны Егоровой на должность директора театра было одним из первых решений нового министра культуры Самарской области Бориса Илларионова. Она вступила в должность в феврале 2020 года. До того она работала заместителем директора Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

 

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