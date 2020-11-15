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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре дружинники будут патрулировать улицы и дворы круглосуточно

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В отдельных районах Самары предложили усилить патрулирование народных дружинников. Это предложение было озвучено на заседании контрольного комитета городской думы Самары.

Как сообщает ГТРК "Самара", помощь ДНД необходима для того, что уберечь общественные пространства от вандалов.

"Места, где собираются дебоширы, в темное время суток никто не контролирует. Обидно за территорию, которая благоустроена, в которую вложены бюджетные деньги", — отметили на заседании.

В последнее время хулиганы стали портить благоустроенные территории. В качестве примера депутаты  привели сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной и другие социально значимые городские территории.

Кроме того, в зону патрулирования должны войти городские дворы.

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