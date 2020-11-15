Под Самарой военные на бронеавтомобилях отбили атаку диверсантов

В воскресенье, 15 ноября, под Самарой прошли масштабные военные учения, в которых приняло участие более 100 человек и 30 единиц военной техники.

Военные Центрального военного округа на очередных антитеррористических учениях должны были отразить нападение условных диверсантов на хранилища с горюче-смазочными материалами. Противник пытался несколькими группами с разных сторон окружить и захватить склады.

Бойцы отражали атаку, прикрываясь бронеавтомобилями "Тигр-М СпН". Позже на помощь пришли дополнительные подразделения на бронеавтомобилях "Тайфун-К".