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Армия Общество

Под Самарой военные на бронеавтомобилях отбили атаку диверсантов

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 ноября, под Самарой прошли масштабные военные учения, в которых приняло участие более 100 человек и 30 единиц военной техники.

Военные Центрального военного округа на очередных антитеррористических учениях должны были отразить нападение условных диверсантов на хранилища с горюче-смазочными материалами. Противник пытался несколькими группами с разных сторон окружить и захватить склады.

Бойцы отражали атаку, прикрываясь бронеавтомобилями "Тигр-М СпН". Позже на помощь пришли дополнительные подразделения на бронеавтомобилях "Тайфун-К".

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