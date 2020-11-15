В воскресенье, 15 ноября, самарские "Крылья Советов" одержали победу над московским "Велесом" — 2:1, сообщает официальный сайт клуба.

В первом матче второго круга"Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали московский "Велес". Самарцы имели преимущество, но счет в матче открыли гости — на 76-й минуте Саид Алиев реализовал выход один на один — 0:1.

Через четыре минуты "Крылья" сравняли счет — Егор Голенков замкнул передачу Дмитрия Кабутова — 1:1. На 87 минуте матча Дмитрий Кабутов сделал вторую голевую передачу, теперь на неё откликнулся Иван Сергеев, который головой переправил мяч в сетку — 2:1.

Иван Сергеев забил свой 19-й мяч и продолжает уверенно лидировать в споре бомбардиров ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь голов.

Роман Ежов, находясь на скамейке запасных, получил предупреждение. Для него оно стало четвертым в сезоне и он пропустит следующую игру.

Следующий матч наша команда проведет на выезде с командой "СКА-Хабаровск". Матч 23 тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ состоится в субботу, 21 ноября, в 09:00.