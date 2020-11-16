Глава Пестравского района Александр Любаев покидает пост

Глава Пестравского района Александр Любаев принял решение не участвовать в объявленном конкурсе по отбору кандидатур на эту должность. Соответствующее его заявление опубликовано на сайте районной администрации.

"На сегодняшний день район лидирует в рейтингах по многим позициям, занимает первое место среди муниципалитетов Самарской области по бюджетной обеспеченности в расчете на душу населения, по инвестициям в основной капитал. Удалось выполнить большой объем работ в текущем году, сделав задел на следующий период, на счетах сейчас 48 млн рублей", - отметил Александр Любаев.



Он возглавлял район с 1996 г. с перерывом на работу в Россельхозбанке в 2007-2010 годах.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района проходил с 12 октября по 13 ноября.