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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Пестравского района Александр Любаев покидает пост

ПЕСТРАВКА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Пестравского района Александр Любаев принял решение не участвовать в объявленном конкурсе по отбору кандидатур на эту должность. Соответствующее его заявление опубликовано на сайте районной администрации.

"На сегодняшний день район лидирует в рейтингах по многим позициям, занимает первое место среди муниципалитетов Самарской области по бюджетной обеспеченности в расчете на душу населения, по инвестициям в основной капитал. Удалось выполнить большой объем работ в текущем году, сделав задел на следующий период, на счетах сейчас 48 млн рублей", - отметил Александр Любаев.

Он возглавлял район с 1996 г. с перерывом на работу в Россельхозбанке в 2007-2010 годах.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы района проходил с 12 октября по 13 ноября.

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