Под колесами иномарки на ул. Владимирской в Самаре пострадал ребенок

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В воскресенье, 15 ноября, в 15:40 29-летний водитель автомобиля Kia Sportage на ул. Владимирской у дома № 29А сбил семилетнего ребенка, переходившего проезжую часть в сопровождении 35-летней матери по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.