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ДТП Происшествия

Под колесами иномарки на ул. Владимирской в Самаре пострадал ребенок

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 ноября, в 15:40 29-летний водитель автомобиля Kia Sportage на ул. Владимирской у дома № 29А сбил семилетнего ребенка, переходившего проезжую часть в сопровождении 35-летней матери по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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