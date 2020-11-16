Под колесами иномарки на ул. Владимирской в Самаре пострадал ребенок

В воскресенье, 15 ноября, в 15:40 29-летний водитель автомобиля Kia Sportage на ул. Владимирской у дома № 29А сбил семилетнего ребенка, переходившего проезжую часть в сопровождении 35-летней матери по нерегулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.