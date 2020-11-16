В Самаре осудили трех бывших сотрудников администрации города за коррупционные преступления

Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам администраций Самары Михаилу Зайцеву и Сергею Маркаряну и посреднику — Ирине Захаровой.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 г. сотрудники администрации, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от гражданина через посредника взятку в размере 150 тыс. руб. за не привлечение к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка под автомобильную мойку.

Кроме того, в 2019 г. Маркарян потребовал от того же гражданина еще 60 тыс. руб., однако в декабре 2019 г. его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при проведении "оперативного эксперимента".

Приговором суда Зайцеву и Маркаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7, 5 лет каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Захаровой — 3, 5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.