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Преступления Происшествия

В Самаре осудили трех бывших сотрудников администрации города за коррупционные преступления

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим сотрудникам администраций Самары Михаилу Зайцеву и Сергею Маркаряну и посреднику — Ирине Захаровой.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст. 291.1. УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 г. сотрудники администрации, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от гражданина через посредника взятку в размере 150 тыс. руб. за не привлечение к административной ответственности за самовольное занятие земельного участка под автомобильную мойку.

Кроме того, в 2019 г. Маркарян потребовал от того же гражданина еще 60 тыс. руб., однако в декабре 2019 г. его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при проведении "оперативного эксперимента".

Приговором суда Зайцеву и Маркаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7, 5 лет каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Захаровой — 3, 5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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