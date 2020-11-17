На базе "МТЛ Арена 2" может появиться региональный центр баскетбола

В Самаре в ближайшее время может начать работу спортивный комплекс "МТЛ Арена 2". Соответствующий вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона.

Напомним, спортивный комплекс "МТЛ Арена 2" был открыт в 2014 году. Там есть универсальный игровой зал и ледовая арена с необходимым количеством раздевалок и спортивным инвентарем. Однако практически сразу же после открытия там были выявлены серьезные проблемы — подтопление паркинга и усадка фундамента, — и с тех пор оно пустует. По словам главы областного минстроя Евгения Чудаева, на сегодня имеющиеся недостатки устранены.

"Причины подтопления устранены: коллектор, который был под объектом, затампонирован. Кроме того, был усилен фундамент. По итогам наблюдения, которое ведется по сей день, рисков по просадке комплекса нет", — обратил внимание участников совещания руководитель областного минстроя.

Теперь объекту предстоит пройти новую экспертизу. Федерация баскетбола Самарской области предложила сделать на базе "МТЛ Арена 2" региональный центр баскетбола. "Предложение совместно с Федерацией баскетбола отработайте. Но нужно найти оптимальное решение не в ущерб другим видам спорта. Подчеркну: мы исходим из того, что лед нужно сохранить, он востребован", — сказал губернатор Дмитрий Азаров.