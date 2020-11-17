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Театр Культура

Солист СаТОБа Анатолий Невдах стал обладателем национальной оперной премии "Онегин"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Солист оперной труппы Самарского академического театра оперы и балета Анатолий Невдах стал лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" за партию Труффальдино в опере Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". Ранее никто из артистов Самарского театра не получал эту высокую награду.

Национальная оперная премия "Онегин" учреждена в целях популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.

Премьера оперы "Любовь к трем апельсинам" состоялась на сцене Самарского театра оперы и балета в сентябре 2019 года. Режиссер-постановщик — Наталья Дыченко, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель — Евгений Хохлов.

Анатолий Невдах работает в Самарском театре с 2007 г., после окончания Самарской государственной академии культуры и искусств по специальности "сольное пение". Выступал с концертами в Аппенцель, Лозанна, Берн, Базель (Швейцария), Гамбург, Цвиккау (Германия). В марте 2010 дебютировал на сцене Большого театра России в премьере "Летучей мыши" И. Штрауса в партии Альфреда. В 2016 году выступил на 22-м Национальном театральном фестивале "Золотая маска" на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И.Немировича-Данченко в опере Самарского академического театра оперы и балета "Пиковая дама" в партии Чаплицкого. В 2017 г. выступил на 23-м фестивале "Золотая маска" на сцене МАМТ в опере Самарского академического театра оперы и балета "Леди Макбет Мценского уезда" Д. Д. Шостаковича в партии Задрипанного мужичонки.

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