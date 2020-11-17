Солист СаТОБа Анатолий Невдах стал обладателем национальной оперной премии "Онегин"

Солист оперной труппы Самарского академического театра оперы и балета Анатолий Невдах стал лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" за партию Труффальдино в опере Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". Ранее никто из артистов Самарского театра не получал эту высокую награду.

Национальная оперная премия "Онегин" учреждена в целях популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.

Премьера оперы "Любовь к трем апельсинам" состоялась на сцене Самарского театра оперы и балета в сентябре 2019 года. Режиссер-постановщик — Наталья Дыченко, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель — Евгений Хохлов.