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Финансы Экономика и бизнес

Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизни

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крепкое здоровье и доступ к качественным медицинским услугам оказались для большинства россиян важнее высокого уровня доходов и наличия собственного жилья, свидетельствуют результаты исследования* качества жизни граждан, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" в октябре. В топ-10 признаков качественной жизни вошли также возможность формировать свои накопления, качественное образование и отсутствие стрессов.

Как показал опрос, качеством своей жизни полностью или скорее удовлетворены больше половины россиян 54,7%. Женщины выражали удовлетворение качеством жизни чуть чаще мужчин (56,8% против 52,6%).

В возрастном разрезе выражали удовлетворение качеством жизни преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (почти 62% респондентов в этой возрастной категории), а также более половины опрошенных в возрасте от 30 до 49 лет (54,2%) и старше 60 лет (52,5%). Респонденты в возрасте от 50 до 59 лет чаще выражали недовольство качеством своей жизни (51,3%).

В региональном разрезе полностью или скорее удовлетворены качеством своей жизни люди, проживающие в Москве (69,5%), Северо-Западном (62,3%), Северо-Кавказском (56,9%) и Уральском (56,7%) федеральных округах. Респонденты из Дальневосточного (53,8%), Сибирского (50,4%) и Южного (50,3%) федеральных округов, напротив, чаще других говорят, что в той или иной степени недовольны качеством своей жизни.

Медицина важнее дохода и жилья

Большинство респондентов (70,4%) чаще всего относили к главным признакам качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. На втором месте оказался высокий уровень дохода (его к главным признакам отнесли 41,6% россиян). На третьем — наличие собственного жилья (оно входит в приоритеты 31,7% опрошенных). Далее следует возможность путешествовать (18%). 17,3% россиян отнесли к главным признакам качественной жизни высокий уровень социальной поддержки от государства — льготы, налоговые вычеты и т. д., — этот критерий занял пятое место. Наименьшая доля респондентов ставила в приоритет возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), наличие автомобиля (4,2%) и жизнь в столице или крупном городе (0,4%).

"Здоровье и качественная медицина на фоне событий 2020 года стали еще большей ценностью, чем всегда. Мы видим это в том числе потому, что уже несколько месяцев наблюдаем повышенный интерес наших клиентов к дополнительным медицинским сервисам, которые предлагаем в наших продуктах. Это и телемедицина, которая дает возможность, не покидая дома, получить оперативную консультацию врача, и страхование от критических заболеваний, и многое другое. Именно поэтому мы недавно вывели на рынок новый уникальный продукт на случай необходимости в реабилитации после нескольких серьезных заболеваний, в том числе после перенесенного COVID-19, который тоже вызвал большой интерес и у партнеров, и у клиентов", — отмечает директор блока маркет-менеджмент, член правления СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

На вопрос о том, какие именно составляющие качественной жизни присутствуют в жизни респондентов, респонденты чаще всего отвечали, что у них есть автомобиль (67,1%), собственное жилье (58,2%) и интересная работа или свое дело (47,2%).

Любопытно, что опрос банка "Открытие", проведенный в начале ноября, также подтверждает рост внимания россиян к своему здоровью: 61% респондентов сказали, что во время пандемии пересмотрели свои взгляды и здоровье для них важнее денег. Наиболее популярна такая точка зрения на Урале — 70%, наименее популярна на Северном Кавказе — 51%. Тем не менее о необходимости иметь финансовую подушку безопасности в период пандемии упомянули 79% россиян, а 34% опрошенных начали копить.

* Телефонный опрос проводился в октябре. В нем приняли участие 1503 респондента изо всех федеральных округов, из них 48% мужчин и 52% женщин. В возрастном разрезе 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18-29 лет; 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.

ООО СК "Росгосстрах Жизнь" — дочерняя компания ПАО СК "Росгосстрах", входящая в группу банка "Открытие", акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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