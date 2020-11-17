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Экология Общество

Экологи предложили губернатору не строить в Тольятти загрязняющие атмосферу производства

ТОЛЬЯТТИ
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В Тольятти в последние годы заметно снизилась рассеивающая способность атмосферы, отметили на заседании общественного экологического совета под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки.

Судя по анализу многолетних данных метеорологических условий, способствующих концентрации и рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, из-за изменения погодных условий (снижение скорости ветра, количества осадков и повышение среднегодовой температуры) и увеличения плотности застройки города часто возникают периоды неблагоприятных метеоусловий. Такие данные привела директор Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова.

Члены Совета решили подготовить обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о недопустимости строительства на территории Тольятти новых производств, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду.

В ежедневном режиме за экологической ситуацией в городе можно следить на сайте администрации Тольятти - в разделе "Экологический атлас". Ресурс не только показывает объекты негативного воздействия, но и позволяет оценить уровень загрязнения воздуха и воды, радиационного загрязнения, уровень шума. Указаны и пункты приема ртутьсодержащих отходов, пластиковых бутылок и батареек.

По итогам Совета руководству АО "АвтоВАЗ", ПАО "Тольяттиазот", ООО "АКОМ-Инвест, ОАО "Волгоцеммаш", ТЭЦ ВАЗа, ООО "Тольяттинский судоремонтный завод" предложено направить в департамент городского хозяйства информацию о планируемых мероприятиях по кардинальному снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период до 2024 года. Это необходимо для формирования комплексного плана по снижению негативного воздействия на состояние воздуха, решение о подготовке которого ранее было также принято общественным экологическим советом.

В завершение заседания члены Совета избрали заместителя председателя органа из состава общественности. Им стал руководитель тольяттинского отделения Социально-экологического союза Андрей Крючков.

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